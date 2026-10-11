{"_id":"6acba13916576b3b12027fca","slug":"video-nephews-beat-uncle-to-death-over-land-dispute-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: जमीन के विवाद में भतीजों ने पीटकर ले ली चाचा की जान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के खेरागढ़ थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी करणा(सरेंडा) में जमीन के विवाद में भतीजों ने चाचा की बेरहमी से पिटाई कर दी। हमले से घायल चाचा की उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर फरार आरोपियों की तलाश जुटी हुई है। मृतक के पुत्र ने आरोपियों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। तनाव के मद्देनजर गांव में पुलिस फोर्स तैनात है।मृतक के पुत्र रिंकू ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे उनके पिता गुलाब सिंह (45) को ताऊ देवी सिंह और उनके पुत्र राजेश एवं दीपेश ने गालीगलौज और मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी थी। जिसके बाद गुलाब सिंह प्राथमिकी दर्ज कराने थाना खेरागढ़ जा रहे थे। आरोपियों ने उनको गांव के समीप चामड़ माता मंदिर के समीप घेरकर बेरहमी से पीट दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी होने पर परिजन उन्हें एसएन इमरजेंसी आगरा ले गए, जहां उपचार के दौरान शनिवार सुबह करीब 5 बजे उनकी मौत हो गई। मृतक के पुत्र रिंकू ने बताया कि पिता गुलाब सिंह अकेले रहते थे और आगरा मंडी में मजदूरी करते थे। उनकी मां बड़ी बहन अन्नू के साथ काफी वर्षों से मामा के यहां सेहपुरा (सरेंडा) में रहते हैं। मां बीमार रहती हैं। वह गांव में मजदूरी भी करते हैं। आरोपी ताऊ और चचेरे भाई जमीन और मकान को लेकर अक्सर पिता गुलाब सिंह से झगड़ा करते थे। मृतक के साले जितेंद्र सिंह ने बताया कि शनिवार सुबह एसीपी खेरागढ़ सुनीता चौहान से मिलकर घटना की जानकारी दी और थाने पर आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। डीसीपी पश्चिमी आदित्य कुमार सिंह ने बताया कि चाचा-भतीजे में झगड़ा हुआ था। दोनों ही शराब पीने के आदी बताए गए हैं। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। रिपोर्ट आने पर ही मौत की स्थिति स्पष्ट होगी। परिजन की ओर से दी गई तहरीर पर विधिक कार्रवाई करते हुए जांच की जा रही है।

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