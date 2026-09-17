VIDEO: रंगबाजी में राष्ट्रीय खिलाड़ी काे कॉलेज के गेट पर पीटा

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आगरा के सिकंदरा क्षेत्र स्थित डॉ. एमपीएस कॉलेज के गेट पर रंगबाजी में कॉलेज के वर्तमान छात्र और दो पूर्व छात्रों ने शूटिंग के राष्ट्रीय खिलाड़ी और एमबीए छात्र मनु शर्मा को पीट दिया। पुलिस ने तीन नामजद और अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज कर एक आरोपी का शांतिभंग में चालान किया है।

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