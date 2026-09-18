'बुढ़ापे का सहारा छीन लिया': बेटे शिवम की मौत पर पिता का दर्द, बोले- पुलिस की लापरवाही ने ली जान

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नगला प्यारे, सदर निवासी 17 वर्षीय शिवम सविता का शव बुधवार को धनौली पुलिस चाैकी के पास मिला था। वह 14 सितंबर को अपने दोस्त वरुण का जन्मदिन मनाने गया था। तभी पुलिस मौके पर पहुंची थी। परिजन के अनुसार, पुलिस ने वहां मौजूद आठ लड़कों को पूछताछ के लिए पकड़ा था। शिवम लापता हो गया। परिजन ने थाना सदर में लापता होने की सूचना दी थी। परिजन ने शव मिलने पर धनौली पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। लेनदेन के भी आरोप लगाए थे।प्रेमपाल ने बताया कि उनके दो बेटे थे। इनमें शिवम बड़ा था। वह सैलून की दुकान चलाता था। इससे ही घर चलता था। वह खुद ई रिक्शा चलाते हैं। मगर वह कई दिन से खराब है। दूसरा बेटा छोटा है। शिवम ही उनका सहारा था। वह नाले में पुलिसकर्मियों के दाैड़ाने की वजह से गिरा या फिर कोई और वजह थी? इसकी जांच की जानी चाहिए। नाले में जहां शव मिला, वहां खोखे भी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन भी परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने मामले की जांच और परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की।बेटे की मौत के बाद मां अनीता का रो-रोकर बुरा हाल है। उन्हें परिवार की महिलाएं संभाल रही हैं। वह बार-बार शिवम को याद करने लगती हैं।डीसीपी पश्चिमी जोन आदित्य सिंह ने बताया कि शिवम की मृत्यु डूबने से हुई थी। विसरा सुरक्षित रखा गया है। परिजन के आरोपों की जांच एसीपी से कराई जा रही है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।