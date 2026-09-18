शर्मनाक है ये वीडियो: बीच सड़क पर पत्नी और मां को पीटा, ननदोई और पति को न आई शर्म; VIDEO हो रहा वायरल
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 18 Sep 2026 08:14 AM IST
सार
आगरा के एकता थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के दौरान महिला और उसकी मां से सड़क पर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने मेडिकल कराने के बाद तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर महिला के पति और ननदोई को गिरफ्तार कर लिया।
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विस्तार
आगरा के एकता थाना क्षेत्र में महिला और उसकी मां से सड़क पर मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। पारिवारिक विवाद के दौरान दोनों महिलाओं के साथ मारपीट का आरोप महिला के पति और ननदोई पर है। पुलिस ने घायल महिला और उसकी मां को अस्पताल भेजकर मेडिकल कराया। तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है।
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