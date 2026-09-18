यूपी: पीएम मोदी के जन्मदिन पर बसपा पार्षदों ने भी लगाई झाड़ू, ताज के पास किया इस बड़े अभियान का शंखनाद

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बसपा पार्षद दल के नेता चौ. कप्तान सिंह के साथ धांधूपुरा वार्ड में पार्षद झाड़ू लेकर पहुंचे। कचरे के ढेर और नालियों की सफाई की। पार्षदों को सफाई करते देख क्षेत्र के लोग आ गए और बताया कि क्षेत्र में नियमित सफाई नहीं हो रही है। शिकायत के बाद भी कर्मचारी नहीं आते हैं। नालियां लंबे समय से साफ नहीं की गई हैं। ताज के पास यह दुर्दशा है तो बाकी शहर का क्या हाल होगा।बसपा पार्षदों ने सफाई अभियान के बाद कहा कि ताज के दो किमी. दायरे में अच्छी सफाई के लिए निजी कंपनी जेएस एनवायरो को जिम्मेदारी दी गई। इस पर हर साल 4.50 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। इसके बाद भी ये हाल है। कप्तान सिंह ने जेएस एनवायरो का ठेका निरस्त करने की मांग मेयर और नगर आयुक्त से की। इस दौरान पार्षद सुहैल कुरैशी, बंटी माहौर, मनोज सोनी, गंगाराम माहौर, राजीव पटेल, किशन कांत मौजूद रहे।जिस समय बसपा के पार्षद निगम के अफसरों की पोल खोलने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, उसी समय बसपा के पार्षद सुनील शर्मा मेयर के साथ वर्कशॉप में हो रहे कार्यक्रम में नजर आए। इसमें भाजपा के किसी पार्षद की मौजूदगी नहीं थी लेकिन बसपा पार्षद पार्टी के अन्य पार्षदों से अलग नजर आए।