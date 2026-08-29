{"_id":"6a92908cefc6a5ba0a051ed0","slug":"video-meenakshi-madan-donated-her-body-for-medical-education-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: मेडिकल की पढ़ाई के लिए देहदान कर गईं मीनाक्षी मदान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा। पश्चिमपुरी निवासी मीनाक्षी मदान (70) दुनिया से विदा होने के बाद मानव सेवा के लिए अनूठा संदेश दे गईं। जीते-जी देहदान का संकल्प लिया। निधन के बाद श्री क्षेत्र बजाजा कमेटी के सहयोग से परिजन संदीप बजाज ने एसएन मेडिकल कॉलेज के एनॉटामी विभाग को शव दान किया। ये रत्नमुनि जैन इंटर कॉलेज की सेवानिवृत्त शिक्षिका रहीं। एनॉटामी विभागाध्यक्ष डॉ. अंजलि गुप्ता ने बताया कि इनके शव से चिकित्सा सेवा के लिए मेडिकल के छात्र पढ़ाई कर सकेंगे। कमेटी अध्यक्ष अनिल जिंदल, नीरज मदान, सुनीता मदान, सपन मदान, आकांक्षा मदान, राजीव अग्रवाल, विष्णु गर्ग, ताराचंद गोयल, नंदकिशोर गोयल ने औरों से भी देहदान अभियान से जुड़ने की अपील की।

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