हनुमान अंश: कहानी लिखने में लगे 20 साल, एक वर्ष में बनी फिल्म; नीम करौरी बाबा पर बनी मूवी जानें क्यों है खास

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लखनऊ निवासी शोभिनव सत्या ने बताया कि वह पहली बार आगरा आए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक आगरा आने का अवसर नहीं मिला था, लेकिन बाबा की कृपा से पहली बार यहां आना हुआ। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए खास अनुभव है।अभिनेता ने बताया कि फिल्म की कहानी लिखने में करीब 20 साल लगे। हालांकि फिल्म पर काम शुरू होने के बाद इसे लगभग एक साल में ही तैयार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि फिल्म का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि दर्शकों को भक्ति और सकारात्मक सोच से जोड़ना भी है।शोभिनव सत्या ने बताया कि उन्होंने अब तक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया है। अभिनय के क्षेत्र में यह उनका पहला बड़ा अनुभव है। महान संत नीब करौरी बाबा का किरदार निभाना उनके लिए सामान्य अभिनय से अलग अनुभव रहा। उन्होंने कहा कि इस भूमिका को निभाने के लिए केवल अभिनय की जरूरत नहीं थी, बल्कि हनुमान जी की कृपा और बाबा के आशीर्वाद की भी आवश्यकता थी। उन्होंने बताया कि वह हनुमान जी के परम भक्त हैं और नीब करौरी बाबा के भी भक्त हैं। बाबा की प्रेरणा से ही वह इस किरदार को पूरी श्रद्धा के साथ निभा सके।अभिनेता ने कहा कि फिल्म के जरिए युवाओं को संदेश देने का प्रयास किया गया है कि वे भक्ति, संस्कार और सकारात्मक विचारों से जुड़े रहें। आज के समय में युवाओं के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं, ऐसे में आध्यात्मिकता और अच्छे विचार उन्हें जीवन में सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह ऐसी फिल्म है जिसे युवा अपने परिवार के साथ देख सकते हैं। फिल्म में भक्ति भाव के साथ परिवार को जोड़ने वाला संदेश दिया गया है। उन्होंने युवाओं और दर्शकों से फिल्म देखने की अपील करते हुए कहा कि यदि फिल्म पसंद आए तो इसे अपने पूरे परिवार के साथ जरूर देखें।