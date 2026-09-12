{"_id":"6aa5461fe624e406c90c0014","slug":"video-knee-and-hip-replacement-surgeries-to-be-available-at-district-hospital-2026-09-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: जिला अस्पताल में भी हो सकेगा घुटने-कूल्हे का प्रत्यारोपण, पहली बार हुआ ऑपरेशन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के जिला अस्पताल में घुटना और कूल्हा प्रत्यारोपण की सुविधा शुरू हो गई है। पहला घुटना प्रत्यारोपण शाहगंज की महिला का किया गया। अभी तक मरीजों को एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर करना पड़ता था। अस्पताल की प्रमुख अधीक्षक डॉ. सुनीता राठौर ने बताया कि जिला अस्पताल में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बन गया है। विशेषज्ञ सर्जन की भी नियुक्ति हो गई है। घुटने और कूल्हे के प्रत्यारोपण की सुविधा शुरू हो गई है। इसमें आयुष्मान कार्डधारकों के लिए निशुल्क सेवा है। अन्य मरीजों का सरकारी दर पर ऑपरेशन होगा। आर्थो सर्जन डॉ. विशाल सिंह आनंद ने बताया कि खेरिया मोड़ निवासी शीला (58) का एक घुटना गठिया के कारण खराब हो गया था। तेज दर्द के साथ ही चलने में भी परेशानी थी। ऑपरेशन कर घुटना बदल दिया गया। इसमें एनेस्थीसियन डॉ. योगेंद्र शर्मा की भी भूमिका रही। घुटने की परेशानी से जूझने वाले मरीज ओपीडी में दिखा सकते हैं। जरूरत होने पर प्रत्यारोपण किया जाएगा।

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