आगरा में मौत की पोखर: तीन वर्षीय मासूम की डूबने से गई जान, इकलौते बेटे की मौत से सदमे में घरवाले

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लौटते समय पोखर के पास तेज हवा के झोंके से उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पोखर के गिर गया। परिजन एसएन मेडिकल लेकर आए ।



यहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम गृह पर मां बेटे को गोद में लिए दहाड़ें मारकर रो रही थी। बार बार कह रही थी कि काफी मन्नतों और इलाज के बाद एक बेटा हुआ था। उनका पूरा परिवार खत्म हो गया।अब किसके लिए जिएंगी। परिजन ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया है।

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आगरा के थाना सदर के मधुनगर क्षेत्र की पानी की टंकी के पास पोखर में गिरने से तीन वर्षीय हृदयांश की मौत हो गई। पिता कृष्णा गुजरात में लोअर टीशर्ट बनाने की फैक्टरी में काम करते हैं। मां मीना निवासी नगला अकोई सीओडी के पास ने बताया कि बेटा खेत में शोच के लिए गया था।