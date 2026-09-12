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यूपी: रेलवे के ट्रैक मेटिंनेस कोच में लगी भीषण आग, धमाके के साथ फट गया सिलिंडर; एक के घायल होने की सूचना

Sat, 12 Sep 2026 01:55 PM IST
Dhirendra Singh संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Published by: Dhirendra Singh Updated Sat, 12 Sep 2026 01:55 PM IST
सार

शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन के मालगोदाम के पास खड़े ट्रैक मेंटेनेंस कोच में अचानक भीषण आग लग गई। आग के बीच सिलिंडर धमाके के साथ फट गया, जिससे मौके पर भगदड़ मच गई और एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना है।
 

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Massive Fire Breaks Out in Railway Track Maintenance Coach Cylinder Explodes One Injured
रेलवे के ट्रैक मेटिंनेस कोच में लगी भीषण आग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन के मालगोदाम के पास खड़े ट्रैक मेटिंनेस कोच में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते भीषण आग लग गई। इस घटना से रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर आकर आग बुझाने का काम शुरू कर दिया है।
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शनिवार को शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन के समीप बने मालगोदाम के पास सुबह दोपहर 1 बजे करीब यह घटना घटित हुई। मालगोदाम के पास शंटिंग लाइन पर ट्रैक मेंटेनेंस के लिए कई कोच खड़े हुए थे। जिनमें रखी हुई मशीन में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की तेज लपटे ऊपर उठने लगी। दोपहर 1:25 पर कोच के अंदर सिलिंडर फटने से तेज धमाके की आवाज हुई।
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सिलिंडर फटते ही राहत एवं आग बुझाने के कार्य में जुटे पुलिसकर्मी और रेलवे स्टाफ एवं अन्य लोगों में भगदड़ मच गई। सभी लोग अपनी जान बचाकर मौके से भाग निकले। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई। जिसने आग बुझाने का काम शुरू कर दिया है। प्रयागराज डिवीजन के रेलवे अधिकारी पल पल की जानकारी ले रहे हैं। मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम भी मौजूद है। अब तक फायर ब्रिगेड की तीन टीमें मौके पर आ चुकी हैं। इस घटना में सिलिंडर फटने से एक व्यक्ति के घायल होने की भी पुष्टि हुई है।
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