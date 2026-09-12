यूपी: रेलवे के ट्रैक मेटिंनेस कोच में लगी भीषण आग, धमाके के साथ फट गया सिलिंडर; एक के घायल होने की सूचना

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शनिवार को शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन के समीप बने मालगोदाम के पास सुबह दोपहर 1 बजे करीब यह घटना घटित हुई। मालगोदाम के पास शंटिंग लाइन पर ट्रैक मेंटेनेंस के लिए कई कोच खड़े हुए थे। जिनमें रखी हुई मशीन में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की तेज लपटे ऊपर उठने लगी। दोपहर 1:25 पर कोच के अंदर सिलिंडर फटने से तेज धमाके की आवाज हुई।सिलिंडर फटते ही राहत एवं आग बुझाने के कार्य में जुटे पुलिसकर्मी और रेलवे स्टाफ एवं अन्य लोगों में भगदड़ मच गई। सभी लोग अपनी जान बचाकर मौके से भाग निकले। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई। जिसने आग बुझाने का काम शुरू कर दिया है। प्रयागराज डिवीजन के रेलवे अधिकारी पल पल की जानकारी ले रहे हैं। मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम भी मौजूद है। अब तक फायर ब्रिगेड की तीन टीमें मौके पर आ चुकी हैं। इस घटना में सिलिंडर फटने से एक व्यक्ति के घायल होने की भी पुष्टि हुई है।