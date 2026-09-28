VIDEO: पत्नी को लेने आए युवक को ससुरालियों ने पीटा

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फिरोजाबाद के भदेसरा गांव के अनिल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसका पत्नी से 10 साल से विवाद चल रहा है। शनिवार देर शाम वह पत्नी को लेने के लिए ससुराल बाह आया था। ससुराल में विवाद के बाद उसके साथ मारपीट की गई। एसीपी बाह जितेंद्र कुमार ने बताया पिटाई से घायल हुए अनिल का मेडिकल कराया है। तहरीर मिलने पर जांच एवं कार्रवाई की जाएगी।

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