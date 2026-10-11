VIDEO: दहेज हत्या में पति और ससुर गिरफ्तार

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आगरा की निबोहरा पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में वांछित पति और ससुर को शनिवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। एसीपी शमसाबाद राजीव रंजन ने बताया कि बरौली अहीर थाना क्षेत्र के एकता निवासी रुक्मेश ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 22 सितंबर को उसकी बहन रुक्मिणी की महाराजपुर में ससुराल वालों ने अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर हत्या कर दी। शनिवार को निबोहरा पुलिस ने मामले में वांछित रुक्मिणी के पति जयप्रकाश और ससुर सोबरन सिंह निवासी महाराजपुर, थाना निबोहरा को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस दोनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
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