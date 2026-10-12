VIDEO: जगनेर में पुलिस जीप में थाना प्रभारी की सीट पर बैठकर घूमा हिस्ट्रीशीटर

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आगरा के जगनेर थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता एक नया मामला चर्चा में आया है। पुलिस की जीप में थाना प्रभारी निरीक्षक की सीट पर एक हिस्ट्रीशीटर के बैठकर क्षेत्र में घूमने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कस्बे से सरेंधी तक करीब 15 किलोमीटर आने-जाने के दौरान उसके सरकारी पुलिस वाहन में बैठे होने की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे हैं। इससे क्षेत्र में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। पुलिस वाहन में आगे की सीट पर ठाट से बैठा व्यक्ति जगनेर थाना क्षेत्र के रिछोहा भोजपुरा का निवासी बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, हिस्ट्रीशीटर के पुलिस जीप में इस तरह खुलेआम घूमने की जानकारी सामने आने से महकमे के भीतर भी खलबली मची हुई है। लोगों के बीच यह गंभीर चर्चा का विषय है कि आखिर किन परिस्थितियों में एक हिस्ट्रीशीटर को पुलिस जीप में थाना प्रभारी की अधिकृत सीट पर बैठने की अनुमति मिली।

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