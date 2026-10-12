बड़ी खबरें: ताज देखने आई पर्यटक की माैत, स्वाभिमान सभा में गरजे जयंत चाैधरी; बंदरों के हमले में श्रद्धालु घायल

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ब्रज क्षेत्र के आगरा में सोमवार को रालोद की ओर से स्वाभिमान सभा का आयोजन किया गया। गांव जैंगारा में आयोजित इस सभा को पार्टी मुखिया जयंत चाैधरी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वे किसी 'ऐरे-गैरे' के आगे नहीं झुकने वाले हैं। वहीं, झारखंड से ताजमहल देखने आई महिला पर्यटक की अचानक तबीयत बिगड़ गई। वह बेहोश होकर गिर पड़ीं। चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मथुरा में परिक्रमा कर रहे श्रद्धालु पर बंदरों ने हमला बोल दिया। बंदर ने श्रद्धालु के पैर में काटकर लहूलुहान कर दिया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डाॅ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय में बीएएलएलबी छात्रों ने हाईवोल्टेज ड्रामा किया। छात्र टंकी पर चढ़ गए। उनका आरोप था कि रिजल्ट में गड़बड़ी की गई है। कासगंज में बेटी की बरामदगी न होने से परेशान महिला टाॅवर पर चढ़ गई। पुलिस महिला को समझाकर टाॅवर से उतारने के प्रयास में जुटी है।