कासगंज से दिल्ली तक तलाश: टीसी लेने के बहाने घर से निकला, आठ दिन बाद प्रेमिका संग मिला; घरवालों ने कराई शादी

दोनों परिवार ने स्वीकार किया रिश्ता

इसके बाद दोनों परिवारों ने विवाद खत्म किया और रिश्ते को स्वीकार कर लिया। सोमवार को अमांपुर स्थित प्राचीन देवी मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दोनों परिणय सूत्र में बंध गए। इस मांगलिक आयोजन के साक्षी क्षेत्र के 50 से अधिक गणमान्य लोग बने, जिन्होंने नव दंपति को उज्ज्वल भविष्य का आशीर्वाद दिया।