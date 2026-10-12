यूपी: मंदिर में मांग भर युवती से बनाए शारीरिक संबंध, फिर युवक के सिपाही जीजा ने की ऐसी हरकत; शर्म भी न आई

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पीड़िता ने बताया कि बीते वर्ष उसकी मुलाकात मथुरा के महाबन निवासी सौरभ से हुई थी। सौरभ ने दोस्ती के बाद शादी करने को कहा। बातों में फंसा कर उसके साथ शारिरिक संबंध बनाने लगा। शादी के लिए दबाव बनाने पर आरोपी उसे 29 जनवरी को मथुरा ले गया। वहां एक मंदिर में ले जाकर गले में माला डाल कर मांग भर दी। कुछ दिन बाद विधिवत शादी करने का वादा किया और लगातार उसके साथ संबंध बनाता रहा।कुछ दिन बाद जब दोबारा शादी को कहा तो उसने साफ मना कर दिया। उसके अनूसूचित जाति का होने की बोलकर गाली गलाज करने लगा। पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की तो अपने जीजा कानपुर के रसूलाबाद थाने में तैनात मुकेश इंदौलिया के नाम की धमकी दी। इंस्टाग्राम पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर बुरा भला कहा।पीड़िता का आरोप है कि आरोपी के जीजा ने उसे कॉल कर बात की। उससे उसकी लोकेशन मांग कर 19 फरवरी को उसके घर आ धमका। उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया और कहीं शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता का कहना है कि सौरभ के पास उसके निजी फोटो और वीडियो हैं, जिनको वह वायरल करने की धमकी दे रहा है। आरोपी ने ब्लैकमेल कर उससे जेवर भी ले लिए हैं। एसीपी हरीपर्वत बजरंग प्रसाद ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।