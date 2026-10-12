राखी की भी न रखी लाज: चार साल की मासूम से 19 वर्ष के युवक ने किया ऐसा घिनौना काम, जानकर खौल उठेगा खून

वारदात के बाद लोगों में गुस्सा

कमरे के अंदर से जब बच्ची की चीख-पुकार गूंजी तो परिजन तुरंत दौड़कर मौके पर पहुंचे। कमरे का दृश्य देख परिजन के होश उड़ गए। शोरगुल सुनकर आसपास के तमाम लोग भी एकत्र हो गए। परिजन ने पुलिस को बताया कि बच्ची आरोपी युवक को राखी बांधती थी। क्षेत्रवासियों और परिजन में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त हो गया। सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया गया है।