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आगरा में कुबेरपुर स्थित यमुना एक्सप्रेस-वे इंटरचेंज के पास बृहस्पतिवार को सुबह नाै बजे से ट्रैफिक पुलिस ने भारी वाहनों को शहर में प्रवेश नहीं करने दिया। कुबेरपुर इंटरचेंज से आगे नो एंट्री के चलते जाम लग गया। पुलिस लाउडस्पीकर लगाकर वाहन चालकों को निर्देशित करती रही। टीआई आदित्य पंवार ने बताया कि पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार के निर्देश पर सुबह पांच बजे से लेकर रात 11 बजे तक भारी वाहनों की नो-एंट्री लागू की गई है। सभी भारी वाहनों को उत्तरी और दक्षिणी बाईपास के लिए रवाना किया जा रहा है।

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