विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कस्बे के गांव खरपरा में रहने वाले सोनेलाल किसान थे। बुधवार रात को घर में उनके दो साल के भतीजे शशिकांत के जन्मदिन पार्टी में आयोजित की गई थी। परिवार के लोग खुशियां मना रहे थे। डीजे पर बच्चे थिरक रहे थे। हर ओर खुशी का माहौल था। इसी बीच सोनेलाल भी डीजे पर पहुंच गए। वह भी सबके साथ ठुमके लगाने लगे। करीब दस मिनट तक नाचते-नाचते अचानक सोनेलाल गिर पड़े। पहले तो लोगों ने इसे मस्ती समझा मगर जब उनकी हालत देखी तो चीखपुकार मच गई। परिवार के लोग उन्हें उठाकर निजी अस्पताल लेकर पहुंचे मगर तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं। चिकित्सक के मृत घोषित करने पर घर में कोहराम मच गया। जहां कुछ देर पहले तक रंगीनियां बिखरी थीं, वहां अब खामोशी छाई हुई थी। सिसकियां सन्नाटा तोड़ रही थीं।परिजन ने बताया कि मृतक की शादी पांच वर्ष पूर्व हुई थी। वह अपने पीछे दो मासूम बच्चों को छोड़ गए हैं। पिता की मौत से बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। घटना से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में भी शोक की लहर दौड़ गई। परिवार के लोगों ने बताया कि सोनेलाल को कोई बीमारी नहीं थी। वह रोजाना खेत पर जाकर घंटों मेहनत करते थे।