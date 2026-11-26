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किसान बृहस्पतिवार शाम करीब पांच बजे मंडल अध्यक्ष रणवीर सिंह के नेतृत्व में ट्रैक्टर-ट्रॉली से मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचे थे। वहां पहले से ही पुलिस बल तैनात था। किसानों ने रात में ठहरने की योजना बनाई थी, लेकिन अनुमति नहीं मिलने पर वे कमिश्नरी के सामने ही बैठ गए। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे। विज्ञापन विज्ञापन



किसानों की प्रमुख मांगों में एमएसपी लागू करना, किसानों की समस्याओं का समाधान, टोरंट पावर से जुड़ी शिकायतें दूर करना और नहरों की सफाई कराना शामिल थीं। किसानों का कहना था कि नहर टूटने से फसलों को नुकसान हो रहा है। खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। कालाबाजारी से भी किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है। रात करीब 10 बजे डीसीपी सिटी रवीेंद्र कुमार ने किसानों से बातचीत की। आधा घंटे बाद किसानों को कमिश्नरी परिसर में प्रवेश कराया गया। अब किसान शुक्रवार को अधिकारियों को अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपेंगे। किसान बृहस्पतिवार शाम करीब पांच बजे मंडल अध्यक्ष रणवीर सिंह के नेतृत्व में ट्रैक्टर-ट्रॉली से मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचे थे। वहां पहले से ही पुलिस बल तैनात था। किसानों ने रात में ठहरने की योजना बनाई थी, लेकिन अनुमति नहीं मिलने पर वे कमिश्नरी के सामने ही बैठ गए। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे।किसानों की प्रमुख मांगों में एमएसपी लागू करना, किसानों की समस्याओं का समाधान, टोरंट पावर से जुड़ी शिकायतें दूर करना और नहरों की सफाई कराना शामिल थीं। किसानों का कहना था कि नहर टूटने से फसलों को नुकसान हो रहा है। खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। कालाबाजारी से भी किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है। रात करीब 10 बजे डीसीपी सिटी रवीेंद्र कुमार ने किसानों से बातचीत की। आधा घंटे बाद किसानों को कमिश्नरी परिसर में प्रवेश कराया गया। अब किसान शुक्रवार को अधिकारियों को अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपेंगे।

भारतीय किसान यूनियन ने 200 से अधिक किसानों के साथ बृहस्पतिवार शाम को मंडलायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। किसान रात में कमिश्नरी परिसर में ही ठहरना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने परिसर में उन्हें प्रवेश नहीं दिया। इस पर भड़के किसान गेट पर बैठ गए। ट्रैक्टर ट्राली खड़ी कर फतेहाबाद रोड की एक लेन बंद कर दी। इससे जाम लग गया। दो किलोमीटर तक वाहन फंस गए। किसानों ने गद्दे बिछाने के बाद चूल्हा जलाकर खाना बनाया और कीर्तन करने लगे। पांच घंटे बाद पुलिस अधिकारी पहुंचे। तब उन्हें प्रवेश दिया गया।