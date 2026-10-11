VIDEO: हादसे में मौत पर चालक के खिलाफ प्राथमिकी

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आगरा के किरावली में आगरा-जयपुर राजमार्ग पर बृहस्पतिवार की सुबह वाहन की टक्कर से पैदल जा रहे संदीप की मौत हो गई। मृतक की बहन सुधा देवी ने वाहन चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। बहन ने पुलिस को बताया कि भाई संदीप पुत्र बाबूलाल बृहस्पतिवार सुबह करीब 6 बजे पैदल जा रहे थे। गांव सराय कृष्णा होटल के समीप आगरा की ओर से आए वाहन ने टक्कर मार दी। एसीपी अछनेरा शैलेंद्र सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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