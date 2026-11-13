{"_id":"6af6fac755bd5ff9df09c468","slug":"video-fatehpur-sikri-police-find-missing-bike-of-israeli-tourist-2026-11-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: फतेहपुर सीकरी में इजरायली पर्यटक की बाइक गायब, पुलिस ने चंद देर में ढूंढ निकाली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: फतेहपुर सीकरी में इजरायली पर्यटक की बाइक गायब, पुलिस ने चंद देर में ढूंढ निकाली
फतेहपुर सीकरी। शुक्रवार को बाइक से अपनी महिला मित्र के साथ फतेहपुर सीकरी घूमने आए इजरायली पर्यटक की बाइक गुम हो गई जिसे सीकरी पुलिस द्वारा खोज कर पर्यटक को सोपा गया। पर्यटक ने आभार व्यक्त किया। इजरायली पर्यटक नोबेल अपनी महिला मित्र लीना के साथ बाइक से भारत भ्रमण के दौरान फतेहपुर सीकरी में स्मारकों के अवलोकन के लिए पहुंचे।जहां पर उसने अपनी बाइक गुलिस्तां पार्किंग के सामने खड़ी कर दी बाइक में कुछ कमी होने पर कुछ स्थानीय लोगों द्वारा मदद की पेशकश की मगर उसने मना कर दिया ।इसी दरमियान उसकी बाइक गुम हो गई। जिस पर पर्यटक अपनी महिला मित्र के साथ सीकरी थाने पहुंचा और पुलिस की मदद मांगी। उपनिरीक्षक गौरव मालिक तुरंत पर्यटक को लेकर मौके पर पहुंचे और बाइक की खोज बीन की तो बाइक मिल गई ।जिस पर पर्यटक नोवेल द्वारा सीकरी पुरस्कार आभार व्यक्त किया और बाइक मिलने पर खुशी जाहिर की।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।