{"_id":"6af6fac755bd5ff9df09c468","slug":"video-fatehpur-sikri-police-find-missing-bike-of-israeli-tourist-2026-11-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: फतेहपुर सीकरी में इजरायली पर्यटक की बाइक गायब, पुलिस ने चंद देर में ढूंढ निकाली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फतेहपुर सीकरी। शुक्रवार को बाइक से अपनी महिला मित्र के साथ फतेहपुर सीकरी घूमने आए इजरायली पर्यटक की बाइक गुम हो गई जिसे सीकरी पुलिस द्वारा खोज कर पर्यटक को सोपा गया। पर्यटक ने आभार व्यक्त किया। इजरायली पर्यटक नोबेल अपनी महिला मित्र लीना के साथ बाइक से भारत भ्रमण के दौरान फतेहपुर सीकरी में स्मारकों के अवलोकन के लिए पहुंचे।जहां पर उसने अपनी बाइक गुलिस्तां पार्किंग के सामने खड़ी कर दी बाइक में कुछ कमी होने पर कुछ स्थानीय लोगों द्वारा मदद की पेशकश की मगर उसने मना कर दिया ।इसी दरमियान उसकी बाइक गुम हो गई। जिस पर पर्यटक अपनी महिला मित्र के साथ सीकरी थाने पहुंचा और पुलिस की मदद मांगी। उपनिरीक्षक गौरव मालिक तुरंत पर्यटक को लेकर मौके पर पहुंचे और बाइक की खोज बीन की तो बाइक मिल गई ।जिस पर पर्यटक नोवेल द्वारा सीकरी पुरस्कार आभार व्यक्त किया और बाइक मिलने पर खुशी जाहिर की।

... और पढ़ें