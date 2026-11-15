{"_id":"6af9d7843cf3c3b501020e23","slug":"sp-chief-akhilesh-yadav-said-bjp-will-lose-in-mainpuri-and-surrounding-districts-2026-11-15","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बड़ा दावा: इन जिलों में मिलेगी भाजपा को करारी हार, ये है वजह","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन



समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार शाम को करहल में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए। उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, अलीगढ़, बदायूं, औरेया, कानपुर देहात और कानपुर नगर में भाजपा चुनाव हारेगी। जनता इनकी सरकार से निराश हुई है।

Trending Videos

अखिलेश यादव करहल में सपा नेता उमेश यादव के बेटे निखिल यादव के विवाह में शामिल होने आए। उन्होंने कहा कि क्या बीजेपी ने किसान को उसकी पैदावार का दाम दिया, धान की क्या तैयारी है। किसानों को डीएपी और खाद दे नहीं पा रहे हो। अगर यहां मंडी बन जाती तो किसान को लाभ होता उनकी फसलों को सही दाम मिलते। सपा की सरकार में मंडी में जितना काम हुआ, बस उतना है आज भी है। करहल में चौराहे जगमग किए, सड़कों और रेल लाइन पर ओवरब्रिज बनाए। यहां से थोड़ी ही दूर भदान का रेलवे ओवरब्रिज सपा सरकार ने नौ महीने में बना दिया। बीजेपी ने ऐसा ब्रिज कहीं बनाया है।





विज्ञापन

विज्ञापन