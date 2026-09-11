VIDEO: उर्वरक की कमी से परेशान नहीं होंगे किसान

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आगरा। हर बार आलू और सरसों की बुआई के लिए खाद की कमी का सामना करने वालों को राहत देने के लिए कृषि विभाग ने कमर कस ली है। विभाग ने खाद वितरण पर निगरानी बढ़ा दी है। इसके साथ ही अक्तूबर तक का स्टाॅक कर लिया है। जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि वर्तमान में डीएपी 10963 एमटी और एनपीके 14802 एमटी की मात्रा उपलब्ध है। इसके साथ ही यूरिया 20613 एमटी मात्रा में उपलब्ध है। सभी क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार खाद भेजी जा रही है।

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