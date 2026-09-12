यूपी के सरकारी अस्पताल का हाल: फर्श पर इलाज, दावों का जनाजा; देखें फिरोजाबाद के ट्रॉमा सेंटर की तस्वीरें

1 of 5 फर्श पर इलाज - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी







Link Copied







शुक्रवार दोपहर 12 बजे ईडी-3 वार्ड में कृष्णा नगर (थाना उत्तर) निवासी प्रेमदास (50) पहुंचे। सांस लेने में उन्हें तकलीफ थी। बेड न मिलने पर जमीन पर लिटाकर इलाज दिया गया। खैरगढ़ के गांव खैय्यातान निवासी 15 वर्षीय कन्हैया को सड़क हादसे में घायल होने के बाद सीएचसी से रेफर होकर आने पर फर्श पर ही उपचार मिला। जनरल वार्ड में भी सम्राट नगर की मुस्कान (24) और हाजीपुरा की अफसा (12) को एक ही बेड पर भर्ती किया गया। मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि वायरल के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। सांस फूलने और ऑक्सीजन की जरूरत वाले मरीज भी अस्पताल पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को 1800 मरीज ओपीडी में आए हैं।



वायरल के बढ़ते प्रकोप, तेज बुखार और हादसों के बीच शुक्रवार को फिरोजाबाद का सरकारी मेडिकल कॉलेज कराहते मरीजों से खचाखच भर गया। इमरजेंसी, सर्जरी और मेडिसिन वार्ड के सभी बेड फुल हो गए। 30 गंभीर मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर जिंदगी से जंग लड़ रहे थे। वार्डों में कोई जगह नहीं बची और संक्रमण का खतरा बढ़ गया। अस्पताल प्रशासन ने किसी को बिना इलाज नहीं लौटाने की अपनी शपथ पर अडिग रहकर मिसाल पेश की। बेड की किल्लत के बीच डॉक्टरों ने हार मानने के बजाय फर्श और बेंचों पर चादरें बिछवाईं और वहीं ड्रिप लगाकर इलाज शुरू किया।

2 of 5 फर्श पर हो रहा मरीजों का इलाज - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

अब ठीक हो...घर जाओ

सिरसागंज के सिरसाखास निवासी टीबी पीड़ित सोनी (50) को जब चक्कर आ रहे थे तब ट्रॉमा सेंटर के स्टाफ ने स्वस्थ बताकर डिस्चार्ज कर दिया। परिजन हाथ जोड़ते रहे पर दिल नहीं पसीजा और बीमार महिला बाहर बेंच पर असहाय होकर लेट गई। मानवीय संवेदनाएं तब जागीं जब राहगीरों के मोबाइल कैमरे ऑन हो गए और वीडियो बनने लगा। फजीहत से बचने के लिए उसी स्टाफ ने आनन-फानन में महिला को दोबारा बेड पर पहुंचाया।





3 of 5 बेड हुए फुल - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

आंकड़ों में समझें बेबसी

30 बेड इमरजेंसी के और मेडिसिन वार्ड के 110 फुल

30 मरीज ऑक्सीजन पर

20 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था





विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 फर्श पर लेटे मरीज - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

संक्रमण का डर

अस्पताल में ठीक होने आए मरीज कहीं और गंभीर न हो जाएं, यह डर अब गहराने लगा है। स्वाइन फ्लू और टीबी जैसी संक्रामक बीमारियों के मरीजों के ठीक बगल में अन्य रोगियों का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार, ड्रॉपलेट्स और सांसों के इस सीधे संपर्क से क्रॉस-इन्फेक्शन का खतरा है जो सामान्य मरीजों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है।





विज्ञापन

5 of 5 खचाखच भरा वार्ड - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी