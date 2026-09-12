यूपी: पेट दर्द का इलाज करते रहे डॉक्टर, किशोर की हालत बिगड़ी तो पता चला ऐसा सच; पैरों तले खिसक गई जमीन

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मैनपुरी के नगला महिपत निवासी 15 वर्षीय अंशुल कुमार रात में जमीन पर सो रहा था। इसी दौरान उसे करैत सांप ने डंस लिया। परिजनों को इसका पता नहीं चला। रात करीब तीन बजे अचानक पेट दर्द के साथ उसकी सांस फूलने लगी। परिजन पहले गांव के झोलाछाप के पास ले गए। आराम न मिलने पर शहर में कई चिकित्सकों को दिखाया लेकिन पेट दर्द का ही उपचार चलता रहा।

हालत बिगड़ने पर परिजन अंशुल को बेहोशी की हालत में फिरोजाबाद ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे। यहां फिजिशियन डॉ. वरुण गुप्ता ने मरीज की हिस्ट्री और लक्षणों को देखा। जमीन पर सोने और अचानक सांस फूलने की जानकारी मिलने पर सांप के जहर की आशंका हुई। लक्षणों के आधार पर करैत के डसने की संभावना मानते हुए अंशुल को तत्काल वेंटिलेटर पर भर्ती किया उपचार के बाद उसकी हालत में सुधार हुआ और अब वह ठीक है।







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डॉ. वरुण गुप्ता ने बताया कि करैत के डसने के बाद हर बार त्वचा पर स्पष्ट दांत के निशान दिखाई देना जरूरी नहीं है। इसके दांत अपेक्षाकृत छोटे और पतले होते हैं और कई बार दंश के निशान बेहद हल्के रहते हैं। रात में सोते समय डसने पर व्यक्ति को इसका अहसास भी नहीं हो पाता। ऐसे में अचानक पेट दर्द, कमजोरी, पलकें झुकना, निगलने में परेशानी और सांस फूलने जैसे लक्षणों को सामान्य पेट की बीमारी समझना खतरनाक हो सकता है।





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