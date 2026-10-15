VIDEO: बारिश से अछनेरा मंडी में किसानों का पड़ा खुला रखा धान भीगा

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आगरा के अछनेरा ब्लॉक क्षेत्र में बृहस्पतिवार को मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। दोपहर करीब दो बजे तेज आंधी के साथ शुरू हुई बारिश ने किसानों और व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी। करीब दो घंटे तक रुक-रुककर हुई बारिश के कारण अछनेरा गल्ला मंडी में खुले में रखा धान भीग गया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में खड़ी धान और कटाई के बाद रखी बाजरे की फसल के भीगने के बाद नुकसान बताया जा रहा है।

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