VIDEO: खेत से माल्टा तोड़ने पर विवाद, चाची-भतीजे को पीटा

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आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र के गांव कसियाई में शनिवार सुबह खेत से माल्टा तोड़ने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। आरोप है कि इस दौरान हुई मारपीट में चाची और उनका छह वर्षीय भतीजा घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को मेडिकल के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव कसियाई निवासी कस्तूरी देवी पत्नी गोपाल ने बताया कि शनिवार सुबह करीब नौ बजे उनका छह वर्षीय भतीजा कुनाल पुत्र तरुण गांव के एक युवक के खेत से माल्टा तोड़ रहा था। इसी बात को लेकर गांव के कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट कर दी। कुनाल को बचाने पहुंची कस्तूरी देवी की भी पिटाई कर दी गई। घटना में चाची-भतीजा घायल हो गए। एसीपी फतेहाबाद इमरान अहमद ने बताया कि घायलों को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। मामले की जांच की जा रही है।

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