VIDEO: डीसीपी ने प्रमुख तिराहों का किया निरीक्षण

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आगरा में जाम की समस्या दूर करने के लिए पुलिस उपायुक्त यातायात रवींद्र कुमार ने शनिवार को एसबीआई तिराहा, आरओबी पुल और कलेक्ट्रेट तिराहे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यातायात व्यवस्था, अवैध पार्किंग, ई-रिक्शा और ऑटो के संचालन की स्थिति देखी। प्रमुख चौराहों और तिराहों पर यातायात में बाधा बनने वाले स्थानों को चिह्नित किया गया। इन बाधाओं के कारणों को दूर करने और यात्रियों के गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले अधिकतम समय को कम करने के निर्देश दिए गए।

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