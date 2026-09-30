VIDEO: मैदान से चोरी हुए क्रिकेटर दीपक चाहर के डेढ़ लाख रुपये के तीन बैट

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भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज दीपक चाहर के तीन महंगे क्रिकेट बैट शनिवार को मैदान से चोरी हो गए। दीपक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर इस घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चोरी हुए तीनों बैट प्लेयर एडिशन के थे। इनकी कुल कीमत करीब डेढ़ लाख रुपये है। उनके पिता और कोच लोकेंद्र चाहर ने घटना की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि शनिवार को मैदान से दीपक के तीन बैट चोरी हुए हैं। लोकेंद्र चाहर ने कहा कि बैट चोरी होने से दीपक के खेल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दीपक को प्रायोजक कंपनी से जल्द ही नए बैट मिल जाएंगे। यह घटना क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बन गई है।

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