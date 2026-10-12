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VIDEO: पालक मुफ्त में देने से इंकार पर दंपती को पीटा
आगरा के बरौली अहीर में मुफ्त में हरी पालक न देने पर गांव के ही दो लोगों ने दंपती की पिटाई कर दी। पुलिस को सूचना देने पर दोबारा से भी पिटाई की गई। आरोप है कि पुलिस ने तहरीर के बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। गंगरौआ गांव निवासी हरीश कुमार ने बताया कि उसने पालक की भेज पर खेती की है। शनिवार शाम को गांव के ही दो लोग मुफ्त में पालक मांगने लगे। मना करने पर गाली गलौज करते हुए उसे और पत्नी को पीट दिया। पीड़ित ने एकता पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। एसीपी यतेंद्र कुमार नागर ने बताया कि प्रकरण उनके संज्ञान में नहीं है। जांच कराकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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