{"_id":"6acd1ca3869312b8ed02a121","slug":"video-constable-accused-of-murder-still-at-large-family-appeals-to-chief-minister-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: हत्यारोपी सिपाही पकड़ से दूर, परिवार ने मुख्यमंत्री से लगाई गुहार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ढाबा संचालक बीटू लवानिया की हत्या कर भागा प्रयागराज का सिपाही जैकी चाैधरी दो दिन बाद भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। जांच में सामने आया कि उसने .9 एमएम की पिस्टल से गोली चलाई थी। वह बिना अवकाश लिए ही घर आया था। उधर, पीड़ित परिजन ने वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर मुख्यमंत्री से आरोपी की गिरफ्तारी की गुहार लगाई है। सेवला जाट निवासी बीटू लवानिया (33) की शुक्रवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह अपने दोस्त देवा और रवि के साथ ऑटो में बैठे थे। आरोपी जैकी प्रयागराज में एक अधिकारी का गनर है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों को चेक किया है, जिसमें आरोपी नजर आया है। पुलिस को घटनास्थल से दो खोखे भी पड़े मिले थे। एसीपी सदर अमीषा सिंह ने बताया कि जैकी 2011 में सिपाही पद पर भर्ती हुआ था। वर्ष 2012 में उसके खिलाफ आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के मामले में थाना सदर में प्राथमिकी दर्ज हुई। एक युवती ने आत्महत्या की थी। वह उसकी दोस्त थी। हालांकि बाद में समझाैता हो गया। इस कारण उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। अब इस मामले में आरोपी की तलाश में टीम लगी है। प्रयागराज भी टीम को भेजा गया है। प्रतिबंधित बोर से गोली चलाने की बात सामने आई है। आशंका है कि उसने पुलिस की पिस्टल से गोली चलाई हो।

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