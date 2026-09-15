{"_id":"6aa9272897defe87000b48b3","slug":"video-cctv-footage-missing-from-kaurai-toll-in-transporter-murder-case-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: काैरई टोल के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज गायब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा। ट्रांसपोर्टर हत्याकांड की विवेचना में जुटी पुलिस को कार में सवार लोगों की जानकारी के लिए फुटेज नहीं मिल पा रहे है। काैरई टोल के कर्मचारियों ने फुटेज नहीं होने की बात कही है। इस पर पुलिस अन्य स्थानों पर लगे कैमरों के फुटेज जुटाने के प्रयास में लगी है।

... और पढ़ें