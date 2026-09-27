{"_id":"6ab947116dbeda6ba208016e","slug":"video-bike-rider-s-body-split-into-two-pieces-after-being-hit-by-a-roadways-bus-2026-09-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"आगरा: रोडवेज बस की टक्कर से शरीर दो टुकड़े में बंटा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

यूपी के आगरा जिले के थाना एत्माद्दौला क्षेत्र के मंडी समिति के सामने कानपुर हाईवे पर रविवार शाम फिरोजाबाद की ओर आ रही तेज रफ्तार रोडवेज बस की चपेट में आने से बुलेट सवार की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार का शरीर दो टुकड़ों में बंट गया। उसके शरीर के क्षत-विक्षत हिस्से हाईवे पर दूर तक बिखर गए। मौके का दृश्य देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए।

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