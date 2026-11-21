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आगरा के आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर-4बी स्थित श्री 1008 प्रभु पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में चल रहे आठ दिवसीय सिद्धचक्र महामंडल विधान के तहत 23 नवंबर को धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। सोमवार शाम छह बजे णमोकार महामंत्र का सामूहिक पाठ, 6:35 बजे भक्तामर स्तोत्र पाठ, सात बजे संगीतमय आरती और रात आठ बजे ऑर्केस्ट्रा के साथ भजन संध्या होगी। शनिवार को नवग्रह युवक मंडल ने कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र का विमोचन किया। इस मौके पर क्षेत्रीय पार्षद संजू सिकरवार सहित मंदिर प्रबंध समिति और मंडल के पदाधिकारी मौजूद रहे।

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