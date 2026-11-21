बड़ी खबरें: बरात में ससुर की हत्या, बेड पर मिली विवाहिता की लाश; बांकेबिहारी मंदिर की एलईडी पर चली वेब सीरीज
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sat, 21 Nov 2026 05:49 PM IST
सार
ब्रज क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए। मथुरा में शादी समारोह में दूल्हे के पिता की हत्या से सनसनी फैल गई। बांकेबिहारी मंदिर में लगी एलईडी पर वेब सीरीज चलने से हड़कंप मच गया। मैनपुरी में विवाहिता का शव बेड पर पड़ा मिला। परिजन ने हत्या का आरोप लगाया है।
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विस्तार
मथुरा में सनसनीखेज वारदात सामने आई। बरात में दूल्हे के पिता की गला काटकर हत्या कर दी गई। आरोप मृतक के दामाद पर है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वृंदावन के बांकेबिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए लगी एलईडी पर वेब सीरीज चलने से हड़कंप मच गया। सेवायतों ने इस पर नाराजगी जताई। मैनपुरी में नवविवाहिता का शव बेड पर पड़ा मिला। वह सात महीने की गर्भवती थी। परिजन ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस जांच में जुटी है। फिरोजाबाद में शादी समारोह में दूल्हे की हरकत से दूल्हन इस कदर नाराज हुई कि शादी से इंकार कर दिया। मामला थाने पहुंच गया। आगरा में लिव-इन में रह रहे युवक का शव फंदे से लटका मिला। परिजन की शिकायत पर पुलिस ने महिला के खिलाफ केस दर्ज किया है।
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वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्थाओं पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मंदिर परिसर के अंदर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगाई गई एलईडी स्क्रीन पर अचानक वेब सीरीज चलने से हड़कंप मच गया। नाराज गोस्वामी समाज ने इसका वीडियो वायरल कर प्रबंधन के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताई है...पढ़ें पूरी खबर
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मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र के गांव नगला अनियां में शनिवार सुबह एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं, मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है...पढ़ें पूरी खबर
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