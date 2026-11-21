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मथुरा में सनसनीखेज वारदात सामने आई। बरात में दूल्हे के पिता की गला काटकर हत्या कर दी गई। आरोप मृतक के दामाद पर है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वृंदावन के बांकेबिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए लगी एलईडी पर वेब सीरीज चलने से हड़कंप मच गया। सेवायतों ने इस पर नाराजगी जताई। मैनपुरी में नवविवाहिता का शव बेड पर पड़ा मिला। वह सात महीने की गर्भवती थी। परिजन ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस जांच में जुटी है। फिरोजाबाद में शादी समारोह में दूल्हे की हरकत से दूल्हन इस कदर नाराज हुई कि शादी से इंकार कर दिया। मामला थाने पहुंच गया। आगरा में लिव-इन में रह रहे युवक का शव फंदे से लटका मिला। परिजन की शिकायत पर पुलिस ने महिला के खिलाफ केस दर्ज किया है।