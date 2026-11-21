{"_id":"6b012fff426f31b9b70239cd","slug":"bride-calls-off-wedding-after-groom-allegedly-poses-for-photos-with-another-woman-2026-11-21","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यूपी: जयमाला पर दूल्हे ने खिंचवाई ऐसी तस्वीर, गुस्से से लाल हुई दुल्हन...तुरंत तोड़ दी शादी; थाने पहुंचा मामला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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जयमाला हो चुकी थी, सात फेरों की तैयारी चल रही थी और शादी की खुशियों के बीच अचानक ऐसा विवाद हुआ कि बारात मंडप से थाने पहुंच गई। दूल्हे पर दूसरी युवती के साथ कमरे में करीब आधे घंटे तक फोटो खिंचवाने का आरोप लगाते हुए एटा से आई दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया। देर रात तक मैरिज होम में हंगामा चलता रहा। बाद में दोनों पक्ष थाना उत्तर पहुंचे, जहां पुलिस समझौते के प्रयास में जुटी रही।

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देवोत्थान एकादशी पर शुक्रवार रात थाना उत्तर क्षेत्र के बोद्याश्रम रोड स्थित गोपाल मैरिज होम में द्वारकापुरी निवासी आकाश की शादी एटा निवासी युवती के साथ हो रही थी। जयमाला की रस्म पूरी होने के बाद दूल्हा-दुल्हन फोटो सेशन के लिए कमरे में पहुंचे।





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दुल्हन का आरोप है कि दूल्हे ने दोनों कैमरामैन को कमरे से बाहर भेज दिया और दूसरी युवती को अंदर बुला लिया। इसके बाद करीब आधे घंटे तक उसके साथ फोटो खिंचवाए। दूल्हे की इस हरकत की जानकारी होने पर दुल्हन भड़क गई। उसने इसे अपने सम्मान और भरोसे से जुड़ा मामला बताते हुए शादी की बाकी रस्में निभाने से इनकार कर दिया। परिजनों ने काफी देर तक समझाने और मनाने का प्रयास किया, लेकिन दुल्हन अपने फैसले पर अड़ी रही।





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