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परिजन के मुताबिक जय किशन उर्फ उमेश (16) पुत्र निरोत्तम निवासी पूरनपुरा, थाना पिनाहट, पिछले दो वर्षों से अपने परिवार के साथ थाना क्षेत्र गांव शालूबाई में रह रहा था। शनिवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे वह घर से शौच के लिए निकला था। घर से करीब 200 मीटर दूर रेलवे लाइन पर खंभा संख्या 1377/06 के पास आगरा-मैनपुरी ईएमयू ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रेन रुक गई और घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। विज्ञापन विज्ञापन

परिजन के मुताबिक जय किशन उर्फ उमेश (16) पुत्र निरोत्तम निवासी पूरनपुरा, थाना पिनाहट, पिछले दो वर्षों से अपने परिवार के साथ थाना क्षेत्र गांव शालूबाई में रह रहा था। शनिवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे वह घर से शौच के लिए निकला था। घर से करीब 200 मीटर दूर रेलवे लाइन पर खंभा संख्या 1377/06 के पास आगरा-मैनपुरी ईएमयू ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रेन रुक गई और घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। आगरा के फतेहाबाद थाना क्षेत्र के गांव शालूबाई में शनिवार सुबह शौच करने गए किशोर की रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही थाना फतेहाबाद पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए। वहीं, परिजन ने किशोर की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए शव घर पर रखकर करीब तीन घंटे तक हंगामा किया। पुलिस ने परिजन को समझा-बुझाकर शांत कराया और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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मृतक की भतीजी सपना पुत्री बालकिशन ने घटना की जानकारी परिजन को दी। सूचना मिलते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। रेलवे लाइन के पास जय किशन का शव देखकर परिजन में चीख-पुकार मच गई। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन एकत्रित हो गए। इस दौरान मृतक की मां मुलिया देवी ने बेटे की हत्या किए जाने का आरोप लगाया और घर से शव उठाने से इनकार कर दिया। परिजन ने घर पर शव रखकर हंगामा शुरू कर दिया।



