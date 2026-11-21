{"_id":"6b0137abf700356dd90e7eba","slug":"agra-2-crore-mandi-road-deteriorates-within-five-months-dm-orders-probe-into-payment-irregularities-2026-11-21","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"भ्रष्टाचार की सड़क: दो करोड़ हुए खर्च, पांच महीने में ही हो गई बदहाल; डीएम ने रोकी बाकी रकम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन



आगरा के शाहदरा नवीन गल्ला मंडी में पांच महीने में ही सड़क उखड़ गई। जिम्मेदारों ने बिना स्थलीय निरीक्षण के ही ठेकेदार को 40 प्रतिशत भुगतान भी कर दिया। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने दोबारा निरीक्षण में जब सड़क का यह हाल देखा तो ठेकेदार का भुगतान रोकने और निर्माण की जांच के आदेश दिए हैं।

Trending Videos

फिरोजाबाद रोड स्थित नवीन गल्ला मंडी परिसर में करीब डेढ़ किलोमीटर सड़क निर्माण, इंटरलॉकिंग और अन्य मरम्मत कार्यों के लिए पिछले साल नवंबर में लगभग दो करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित हुआ था। ठेकेदार ने इस साल मई में सड़क निर्माण के बिल लगाए और अधिकारियों ने गुणवत्ता परखे बिना करीब 40 फीसदी भुगतान जारी कर दिया। आरोप है कि बकाया भुगतान की प्रक्रिया भी आगे बढ़ा दी गई।





विज्ञापन

विज्ञापन

इसी बीच चुनावी तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे जिलाधिकारी ने गुणवत्ता खराब देख कड़ी नाराजगी जताई। लोगों का आरोप है कि इस नाराजगी के बाद अफसरों ने आनन-फानन सड़क दोबारा बनवाकर मामला रफा-दफा करने की कोशिश की। उन्हें लगा कि मामला निपट गया लेकिन चुनाव निपटने के बाद जिलाधिकारी फिर निरीक्षण करने पहुंच गए और उन्होंने जांच के आदेश दिए।

विज्ञापन

उपनिदेशक मंडी निर्माण आलोक दुबे ने बताया कि उनके कार्यकाल में इस सड़क का काम शुरू नहीं हुआ था। ठेकेदार का फिलहाल 60 प्रतिशत से अधिक भुगतान रोका गया है और जांच रिपोर्ट आने तक कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।