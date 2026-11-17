{"_id":"6afc7c59de7bf27eec079b72","slug":"video-athletes-from-across-country-arrived-at-stadium-and-practiced-on-astro-turf-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: स्टेडियम में लगा राष्ट्रीय महिला हाॅकी शिविर, देशभर से पहुंचीं खिलाड़ियों ने किया एस्ट्रो टर्फ पर अभ्यास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

VIDEO: स्टेडियम में लगा राष्ट्रीय महिला हाॅकी शिविर, देशभर से पहुंचीं खिलाड़ियों ने किया एस्ट्रो टर्फ पर अभ्यास

Arun Parashar

Updated Tue, 17 Nov 2026 09:40 PM IST Updated Tue, 17 Nov 2026 09:40 PM IST







Link Copied



आगरा में मंगलवार को एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में राष्ट्रीय महिला हॉकी शिविर के तहत खिलाड़ियों ने अभ्यास किया। देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचीं 15 खिलाड़ियों ने फिटनेस, फुर्ती, पासिंग और गेंद पर नियंत्रण का अभ्यास कर खेल कौशल निखारा। ... और पढ़ें

विज्ञापन