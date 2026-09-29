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VIDEO: ग्रीन गैस बिल के नाम पर एक और ठगी, खाते से 6 लाख उड़ाए

Dhirendra Singh

Updated Tue, 29 Sep 2026 04:58 PM IST Updated Tue, 29 Sep 2026 04:58 PM IST







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आगरा। ग्रीन गैस बिल अपडेट करने के नाम पर एक और साइबर ठगी हो गई। कमला नगर यमुनोत्री कॉलोनी में रहने वाले कारोबारी योगेश कुमार अग्रवाल को व्हाट्सएप पर संदेश भेजकर जालसाज ने उनके मोबाइल में एपीके फाइल डाउनलोड करा दी। इसके बाद कॉल फॉरवर्ड कराकर उनकी फर्म के खाते से 6 लाख रुपये निकाल लिए। ... और पढ़ें

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