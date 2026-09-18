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VIDEO: ताज में लपकागीरी, ठगी के आरोप; वीडियो वायरल
आगरा में ताजमहल परिसर में लपकागीरी और ठगी के आरोप लगे हैं। अवैध गाइडों और फर्जी फोटोग्राफरों की मिलीभगत से पर्यटकों के साथ ठगी करने की शिकायत की गई है। सोशल मीडिया पर बृहस्पतिवार को इसका वीडियो जारी किया गया। पर्यटन विभाग (डीओटी) से जुड़े एक गाइड ने फर्जी फोटोग्राफरों से विदेशी पर्यटकों की फोटोग्राफी कराई और उनसे 5-5 हजार रुपये ऐंठ लिए। वायरल वीडियो में लपके विदेशी पर्यटकों से मनमाने पैसे वसूलते नजर आ रहे हैं। शाम को फोटोग्राफरों के आरोपों का गाइडों की ओर से जवाब दिया गया। गाइडों ने भी इस पर वीडियो जारी किया। एएसआई के वरिष्ठ संरक्षण सहायक कलंदर बिंद ने कहा कि सोशल मीडिया पर जारी वीडियो की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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