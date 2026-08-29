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VIDEO: आगरा से मऊ की राह होगी आसान, वडोदरा-मऊ स्पेशल ट्रेन के 9 फेरे बढ़े; यात्रियों को बड़ी राहत

आगरा ब्यूरो

Updated Sat, 29 Aug 2026 01:27 PM IST Updated Sat, 29 Aug 2026 01:27 PM IST







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जन्माष्टमी के लिए रेलवे ने आठ स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि बढ़ाई है। इनमें आगरा से सीधे जुड़ने वाली वडोदरा-मऊ साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन भी शामिल हैं। दोनों ट्रेनों के नौ-नौ फेरे बढ़ाए गए हैं। इससे आगरा के यात्रियों को मऊ, वाराणसी, प्रयागराज और वडोदरा की ओर आने-जाने में सहूलियत होगी। ... और पढ़ें

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