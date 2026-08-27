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VIDEO: यूपी-पीजी में 40 हजार सीटें खाली, मनपसंद कोर्स में प्रवेश का मौका, 31 अगस्त तक करा लें पंजीकरण

आगरा ब्यूरो

Updated Thu, 27 Aug 2026 01:49 PM IST Updated Thu, 27 Aug 2026 01:49 PM IST







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डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय में स्नातक, परास्नातक और व्यावसायिक में अभी करीब 40 हजार सीटें खाली हैं। ऐसे में अभ्यर्थी अपने पसंदीदा पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। इसके लिए विश्वविद्यालय ने पंजीकरण की तिथि 31 अगस्त तक कर दी है। ... और पढ़ें

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