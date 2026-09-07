VIDEO: शिविर में 116 मरीजों की हुई जांच

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आगरा के माधव मिलन और नेशनल मेडिकोज ऑर्गनाइजेशन की ओर से विजय नगर स्थित आशीर्वाद रेजिडेंसी में रविवार को स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। कुल 116 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। रक्त और यूरिन की भी जांच कराई गई। मधुमेह, हृदय रोग, गठिया की परेशानी के भी पीड़ित मिले। डॉक्टरों ने बीमारियों से बचाव के बारे में बताया। शिविर में डॉ. पवन गुप्ता, डॉ. अभिलाषा गुप्ता, डॉ. राघवेंद्र दुबे, डॉ. हरवीर सिंह, डॉ. असीम गुप्ता, डॉ. हर्षित सैनी, डॉ. हिमांशी सिंह, डॉ. घनश्याम अग्रवाल, अजय तोशनीवाल, आलोक अग्रवाल, आलोक आर्या, गिरीश गोयल और राकेश गुप्ता आदि का योगदान रहा।

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