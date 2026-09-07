11वीं की छात्रा से दरिंदगी: कॉलेज संचालक के भतीजे ने लूटी आबरू, फिर की ऐसी हरकत; जानकर खौल उठेगा खून

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आगरा के थाना एकता क्षेत्र में एक इंटर काॅलेज के संचालक के भतीजे ने छात्रा से दुष्कर्म किया। उसका मोबाइल से अश्लील वीडियो भी बनाया। इसके बाद ब्लैकमेल करने लगा। विरोध पर भाई को भी जान से मारने की धमकी दी। वीडियो वायरल होने पर छात्रा के परिजन को जानकारी हुई। प्राथमिकी दर्ज होने के 12 दिन बाद भी आरोपी नहीं पकड़ा जा सका है।

पीड़िता की मां ने बताया कि कि 17 वर्षीय बेटी को आदित्य सिंह डेढ़ महीने से परेशान कर रहा था। वह एक काॅलेज के संचालक का भतीजा है। बेटी का शारीरिक और मानसिक शोषण कर रहा था। व्हाट्सएप काॅल पर बात करने का दबाव बनाता था। मना करने धमकी देता। गांव के लोगों से उन्हें बेटी के वीडियो वायरल होने की जानकारी मिली। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया है। कोर्ट में बयान भी कराए हैं। पीड़ित किशोरी ने पुलिस को बताया कि वह आरोपी के विद्यालय से कक्षा 11 की पढ़ाई कर रही है। 19 जुलाई की रात 1 बजे आरोपी घर आया। डरा धमकाकर बाइक से अपने घर ले गया। नशीली कोल्डड्रिंक पिलाकर दुष्कर्म किया।





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