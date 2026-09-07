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यूपी: बाजरा के खेत में मिली युवक की लाश, शरीर पर थे चोटों के ऐसे निशान; शिनाख्त के प्रयास में जुटी पुलिस

Mon, 07 Sep 2026 06:29 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Published by: Arun Parashar Updated Mon, 07 Sep 2026 06:29 PM IST
सार

बाजरा के खेत में युवक का शव पड़ा मिला। शरीर पर चोटों के निशान थे। ऐसे में हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं।

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Sensation after youth body found in pearl millet field
Crime Demo - फोटो : Crime Demo

विस्तार
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एटा के सकीट के रिजोर थाना क्षेत्र के गांव कुंवरपुर में बाजरा के खेत में एक युवक का शव मिलने से खलबली मच गई। युवक की पहचान न होने पर पुलिस ने जांच को फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड को बुलाया। उसके शरीर पर चोट के निशान हैं। हत्या कर शव फेंकने की आशंका प्रतीत हो रही है।
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मृतक बाजरा के खेत में औंधे मुंह गिरा पड़ा था। खेत पर जा रहे किसान के देखने पर पूरे गांव में हलचल पैदा हो गई। युवक को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। पुलिस ने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण कर शव का पोस्टमार्टम कराया है। 
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एएसपी श्वेताभ पांडेय ने बताया कि युवक की उम्र लगभग 35 वर्ष है, जिसकी पहचान और मौत के कारण पता करने के लिए फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड टीम निरंतर प्रयास कर रही है। शव मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा।
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