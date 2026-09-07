यूपी: हनीमून पर क्यों नहीं ले गया पति? सुहागरात पर दुल्हन ने रखी ऐसी शर्त, अब टूटने की कगार पर शादी

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आगरा के पंचकुइयां में रहने वाले युवक की शादी महज 15 दिन में ही रिश्ता बिखरने की कगार पर पहुंच गई। नवविवाहिता हनीमून पर न ले जाने की बात से नाराज होकर मायके चली गई और अब कभी ससुराल न लौटने की जिद पर अड़ गई है।

शादी 2 दिसंबर 2025 को शाहगंज में रहने वाली युवती से हुई थी। पति ने परिवार परामर्श केंद्र में बुलाए जाने पर अपनी पीड़ा बयां की। बताया कि उसकी पत्नी हर छोटी-बड़ी बात के लिए पूरी तरह अपनी मां पर निर्भर है। घर में क्या बनेगा और कहां जाना है, यह सब वह अपनी माता की सलाह के अनुसार ही तय करती है। शादी के शुरुआती दिनों में जब वह उसे हनीमून पर नहीं ले जा सका, तो इसी बात को लेकर विवाद खड़ा कर दिया। कई बार फोन कर पत्नी को मनाने और वापस घर लाने का प्रयास किया लेकिन उसने हर बार साफ मना कर दिया।





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