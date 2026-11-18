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शिमला: जिला एवं सत्र न्यायालय चक्कर परिसर में रेडक्रॉस सोसायटी ने लगाया रक्तदान शिविर

Krishan Singh

Updated Wed, 18 Nov 2026 01:52 PM IST Updated Wed, 18 Nov 2026 01:52 PM IST







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जिला एवं सत्र न्यायालय चक्कर में रेडक्रॉस सोसायटी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दाैरान अधिवक्ताओं और आम लोगों ने रक्तदान किया। ... और पढ़ें

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