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महिला स्टाफ और ग्राहकों के साथ करते हैं छेड़छाड़आरोप है कि यह युवक व्यावसायिक परिसरों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के साथ ही महिला ग्राहकों पर भी अभद्र टिप्पणियां करते हैं। आते-जाते समय फब्तियां कसने के कारण महिला ग्राहक अब इन जगहों पर आने से कतरा रही हैं, वहीं कामकाजी महिलाओं को भी हर रोज ऐसे युवकों की अभद्र टिप्पणियां सुनने को मजबूर होना पड़ रहा है।